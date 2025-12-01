Se ofrece para volver a entrenar de inmediato… ¡incluso al Levante esta temporada!

Aunque Vicente Iborra y Álvaro del Moral han asumido las riendas del Levante en sustitución de Julián Calero, despedido tras la última derrota del conjunto valenciano ante el Athletic Club, lo han hecho de manera provisional. Y es que, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el cuadro granota sueña con el regreso de Luis García Plaza a su banquillo. Cuestionado por su sucesor en su rueda de prensa de despedida, Julián Calero deseó que dé “con la tecla del resultado”. En ella, el entrenador madrileño se ofreció para volver a entrenar de inmediato, algo que solo puede hacer en el extranjero. En LaLiga EA Sports, esta temporada, Julián Calero solo podría dirigir de nuevo al Levante, algo que no descarta pero que no sería una “buena noticia”.

“Voy a continuar entrenando, soy un corredor de maratón al que en el kilómetro 14 le ha tocado salir, pero estaba preparado para llegar al 38. Si mañana tengo que estar entrenando, puedo, no estoy quemado”, afirmó en su rueda de prensa de despedida.

Julián Calero y su regreso al Levante

Como socio, Julián Calero aseguró que volverá al Ciutat de Levante, aunque como entrenador reconoce que es “difícil”. “Nunca sabes, como socio volveré porque lo soy y lo seguiré siendo, puede que vuelva como rival y, como considero al Levante como mi casa, tal vez algún día... Con el recuerdo y las puertas que dejamos, podría ser que volviera como entrenador. Difícil, pero puede ser”, dijo, aunque admitió que no sería una “buena noticia” que le llamaran esta misma campaña.

Por último, preguntado por su sucesor, señaló: “Tendrán su propia idea, que den con la tecla del resultado porque las otras teclas estaban tocadas", explicó. "Estamos a tres puntitos de la salvación, aquí no se ha entregado la cuchara”.