El Olympique de Lyon desvela el dinero que ha pagado al Mallorca por Dominik Greif

El Olympique de Lyon ha informado de que el dinero que ha pagado para fichar para las próximas cuatro temporadas al portero eslovaco Dominik Greif, que jugaba hasta ahora en el Real Mallorca es de 4 millones de euros. En un comunicado, el Olympique de Lyon señala que a ese dinero se le podría añadir una prima de 1,25 millones de euros, así como un suplemento del 15% en caso de una plusvalía futura, en la hipótesis de que el club francés lo vendiera por un precio superior.

El Olympique de Lyon recuerda que con el Real Mallorca, al que llegó en 2021, el guardameta llevó al conjunto español, entonces dirigido por el mexicano Javier Aguirre, hasta la final de la Copa del Rey, en la temporada 2023-2024.

También destaca que el año siguiente logró "una de sus mejores temporadas" en la que disputó 31 partidos y contribuyó a "hacer del Mallorca una de las defensas más sólidas de la Liga".