Se plantea dejar el Atlético de Madrid en el mercado invernal

Con la llegada de nuevos fichajes, Conor Gallagher ha perdido protagonismo en el Atlético de Madrid, algo que quieren aprovechar hasta 5 equipos de la Premier League para intentar volver a llevar a Inglaterra al centrocampista de 25 años, ex de Chelsea, Crystal Palace, West Bromwich Albion, Swansea y Charlton Athletic. El Crystal Palace, donde ya jugó, así como el Manchester United, el Newcastle, el Tottenham y el Everton serían en esa ocasión sus pretendientes.

Según Graeme Bailey, periodista de TBR Football, Conor Gallagher se plantea abandonar el Atlético de Madrid en el mercado invernal para apurar sus opciones de estar en el próximo Mundial. “Como ocurre con muchos jugadores en este momento, el Mundial supone una complicación o preocupación añadida. Gallagher es uno de esos jugadores que, si juega con regularidad y ofrece su mejor nivel, sería un firme candidato para su selección, así que no se puede pasar por alto esa cuestión. Me han dicho que al jugador le encantaría volver a ser importante en el Atlético de Madrid y esa es su prioridad, pero los clubes están muy interesados ​​en él y es un jugador al que hay que seguir de cerca para enero”, apuntó sobre el interés de Crystal Palace, Manchester United, Newcastle, Tottenham y Everton en hacerse con sus servicios.

La pérdida de protagonismo de Gallagher en el Atlético de Madrid

Y es que, con la llegada de Johnny Cardoso, Conor Gallagher solo ha estado sobre el césped en 150 minutos en lo que va de temporada, participando en 4 encuentros con el Atlético de Madrid en el presente curso.