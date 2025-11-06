Pochettino se ofrece para volver

Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, admitió que echa de menos la Premier League y que algún día le gustaría volver. El argentino vivió tres etapas en la liga inglesa, en el Southampton, en el Tottenham Hotspur, con el que fue subcampeón de la Premier y llegó a una final de la Champions, y en el Chelsea.

"La Premier League es la mejor liga del mundo. Por supuesto que lo echo de menos. Estoy muy feliz en Estados Unidos, pero también pienso en volver algún día. Es la liga más competitiva del mundo", dijo Mauricio Pochettino a la cadena británica BBC.

Tras su etapa en Inglaterra, Mauricio Pochettino firmó en septiembre de 2024 como seleccionador de Estados Unidos de cara al Mundial que albergarán el año que viene junto a México y Canadá.

En este tiempo, Estados Unidos ha ganado once de los veinte partidos que ha disputado, con derrotas sorprendentes ante Panamá, Canadá, Turquía, Suiza, Corea del Sur y México en dos ocasiones.

"La intensidad en una selección es completamente diferente, porque llegas unos días antes, preparas el partido y juegas, preparas otro partido, juegas y te vas. Después de noviembre, van a pasar tres meses hasta marzo para jugar otro partido. Cuando estás en una selección, lo que quieres es poder entrenar a tus jugadores. Es un poco una sensación de vacío porque después del segundo partido no puedes comunicarte más con tus jugadores y no puedes seguir mejorando cosas".

"Creo que después de un año estamos haciendo un gran progreso. Estamos creando ideas en torno al lenguaje del fútbol, que es solo uno y no importa si eres estadounidense, brasileño o inglés. Nuestro objetivo es competir como hay que competir si quieres ganar", puntualizó Mauricio Pochettino.

Pochettino: "Messi ayuda a que los niños quieran jugar al fútbol en Estados Unidos"

Mauricio Pochettino,además, reconoció la labor que está haciendo Leo Messi por el fútbol estadounidense y reconoció que los niños ahora no solo quieren jugar al baloncesto y al fútbol americano, también al fútbol. "Creo que jugadores como Messi están ayudando a que los niños no solo quieran jugar al baloncesto y al fútbol americano. Ahora también quieren jugar al fútbol", aseguró el técnico argentino.