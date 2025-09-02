La Premier quintuplica el gasto en fichajes de LaLiga

Aunque el gasto en fichaje de LaLiga se ha incrementado respecto al verano anterior, está muy alejado al que se ha efectuado en la Premier League. El Liverpool, con el delantero sueco Alexander Isak a la cabeza, ha saltado la banca en el mercado de fichajes de este verano, con un gasto a años luz del resto de las grandes ligas europeas.

Con un desembolso global de más de alrededor de 3.500 millones, la competición inglesa no tiene rival. Tampoco lo tiene Alexander Isak, que se ha convertido en uno de los grandes culebrones de esta 'ventana' para acabar saliendo del Newcastle al Liverpool por unos 150 millones de euros, el fichaje más caro de la historia de la Premier League y el tercero más elevado tras los del brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappe.

El 'dominio' del torneo inglés es absoluto. De los 25 traspasos más caros tan solo han escapado de esta dictadura el del fichaje definitivo del nigeriano Victor Oshimen por el Galatasaray turco, el del colombiano Luis Díaz por el Bayern Múnich, el del argentino Mateo Retegui por el Al-Qadsiah saudí, el del ucraniano Ilya Zabarnyi por el PSG, los de los españoles Dean Huijsen y Álvaro Carreras por el Real Madrid y el del delantero uruguayo Darwin Núñez por el Al Hilal saudí.

El resto de grandes contrataciones han sido con destino -incluidos movimientos 'internos' como el de Alexander Isak- a la Premier con League especial concentración en el Liverpool, que acumula los tres más caros: Isak, el alemán Florian Wirtz (125 millones) y el francés Hugo Ekitike (95). El club 'red' también ha incorporado al húngaro Milos Kerkez (46,9), al neerlandés Jeremie Frimpong (40) y el italiano Geovanni Leoni (31) para elevar su inversión a alrededor de los 500 millones de euros.

El joven delantero germano Nick Woltemade ha dado el salto del Stuttgart al Newcastle por 85 millones, lo que le instala en la cuarta plaza, por delante del esloveno Benjamin Sesko (76,5 al Manchester United), el propio Osimhen (75), el franco camerunés Bryan Mbeumo (75 al United), el punta brasileño Matheus Cunha (74,2 al United), el español Martín Zubimendi (70 al Arsenal) y Luis Díaz (70), que cierra el 'top 10'.

La Serie A italiana se ha asentado en la segunda plaza después de un verano también muy movido en el que se han producido también llegadas sin coste o con escaso gasto de ilustres veteranos, de algunos jugadores que han formado parte de la elite estos últimos años, como, por ejemplo, el croata Luka Modric, que ha pasado del Real Madrid al Milan, el belga Kevin de Bruyne, que ha llegado al Nápoles procedente del Manchester City, y el galo Adrien Rabiot, que ha salido del Olympique de Marsella también al club milanista.

La Bundesliga, por su parte, tiene como referencia a Luis Díaz por delante de jugadores como Malik Tillman o Jarrel Quansah, que han llegado por 35 millones al Bayer Leverkusen gracias a las ventas de Wirz y Frimpong.

El gasto en fichajes de LaLiga

España ha tenido mucho movimiento también, pero un gasto concentrado principalmente en el Real Madrid a través de Huijsen (62,5), Carreras (50) y Franco Mastantuono (45), el Atlético de Madrid con Álex Baena (42), David Hancko (26), Jonny Cardoso (24), Giacomo Raspadori (22) y Thiago Almada (21), y el Villarreal por las llegadas, entre otras, de Georges Mikautadze (31) y Renato Veiga (24,5).

El Barcelona, ante sus problemas financieeros, aparece con el meta Joan García (25) como su principal desembolso, y el Betis emerge con la llegada a última hora del que ya era gran ídolo de la afición, el brasileño Antony (22) tras salir del Manchester United definitivamente.

En total, el gasto en fichajes de LaLiga ha sido de 708 millones de euros, cinco veces inferior al efectuado en la Premier League.

Mientras tanto, en Francia se ha 'movido' mucha cantidad de euros en ventas y menos en gasto. El PSG ha estado menos activo, aunque ello no le impide seguir como referencia en la Ligue 1 con Zabarnyi y el meta Lucas Chevalier (40), si bien ha surgido el Estrasburgo como gran rival de los capitalinos con sus numerosas contrataciones y el Olympique de Marsella completa el podio tras unas semanas intensas que cerró con la incorporación del internacional Benjamin Pavard, procedente del Inter Milán.