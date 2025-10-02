La presencia de España en el Mundial, en peligro: La FIFA descarta medidas contra Israel

Patxi López, portavoz del grupo socialista en el Congreso, puso días atrás en duda la presencia de España en el próximo Mundial si participaba en él Israel. Pues bien, el Consejo de la FIFA no ha adoptado ninguna decisión contra la Federación de Israel en la primera reunión después de que la palestina y el grupo de expertos de la ONU, entre ellos la relatora para Palestina, Francesca Albanese, le pidieran la suspensión de la selección de aquel país de las competiciones internacionales “como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado”.

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, reiteró el papel del fútbol como vehículo de paz y unidad, especialmente en el contexto de la situación actual en Gaza, y reconoció el diálogo constante con los presidentes de las confederaciones sobre este tema durante la reunión del Consejo este jueves en Zúrich (Suiza).

“En la FIFA, nos comprometemos a utilizar el poder del fútbol para unir a las personas en un mundo dividido. Nuestros pensamientos están con quienes sufren en los numerosos conflictos que existen hoy en día en todo el mundo, y el mensaje más importante que el fútbol puede transmitir en este momento es el de la paz y la unidad”, afirmó.

Según informó el organismo, Gianni Infantino aseguró que “la FIFA no puede resolver los problemas geopolíticos, pero puede y debe promover el fútbol en todo el mundo aprovechando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios”.

El presidente de la CONCACAF y vicepresidente de la FIFA, el canadiense Victor Montagliani, ya avanzó este miércoles en Londres que el organismo no actuaría contra Israel y recordó que la Federación de ese país es miembro de la UEFA, cuyo presidente, el esloveno Alexander Ceferin, es uno de los 37 integrantes del Consejo de la FIFA.

¿Tiene Israel opciones de estar en el próximo Mundial?

La selección de Israel disputa la fase de clasificación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Es tercera del grupo I, con nueve puntos después de cinco partidos, detrás de Noruega (15) e Italia (9) y delante de Estonia y Moldavia. Jugará su próximo encuentro el día 11 en Noruega y visitará a Italia el día 14.

¿Jugará España el Mundial si está en el Israel?

Sobre la presencia de España en el próximo Mundial, Patxi López dijo que “en su momento” se valorará solicitar que la selección que dirige Luis de la Fuente no acuda al torneo.

Por su parte, Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, comentó al respecto: “Todavía no sabemos cuáles serán los equipos que participarán, no adelantemos pantallas”. “Lo que queremos es instar a las organizaciones internacionales a que adopten una decisión similar a la que se tomó en el año 2022 con Rusia”, añadió.