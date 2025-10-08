Presume de haber arrebatado un fichaje al Valencia en menos de 24 horas

Juan Cuadrado, que recientemente reconocía que tuvo ofertas para recalar en LaLiga EA Sports en verano, tuvo una del Valencia según ha trascendido. Así lo ha reconocido Davide Daira, director deportivo del Pisa, equipo en el que el colombiano de 37 años terminó recalando.

Presumiendo de haber arrebatado al Valencia el fichaje de Juan Cuadrado en menos de 24 horas, Davide Daira contó en TuttoMercato: “Al reunirme con sus agentes, surgió esta oportunidad: Juan soñaba con llegar al Mundial con Colombia y buscaba un club que le diera continuidad. Al principio parecía que se iba al Valencia, pero luego hablamos con él y en 24 horas nos dio el visto bueno, demostrando el campeón que es. Este año tengo la suerte de contar con él, Albiol y Aebischer, jugadores internacionales con sus países y que han ganado. Se nota la diferencia de carácter”.

¿Por qué Juan Cuadrado no fichó por el Valencia?

Aunque Juan Cuadrado nunca llegó a hacer alusión al Valencia, semanas atrás, en una entrevista para La Gazzetta dello Sport aseguró que tuvo “la oportunidad de ir a España” y que LaLiga siempre le ha “gustado”, pero que prefirió quedarse en Italia por su familia, motivo por el que no recaló en el conjunto che.

“Al Pisa le dije que sí en dos días. Tuve la oportunidad de irme a España, LaLiga siempre me ha gustado, pero decidí quedarme aquí también por mi familia. Mi madre nunca se ha ido de Turín”, desveló.

Juan Cuadrado ha pasado la mayor parte de su carrera, salvo dos años en el Chelsea, en Italia. Comenzó en el Udinese y continuó en el Lecce, Fiorentina, Juventus, Inter de Milán y Atalanta. Donde más tiempo estuvo, ocho temporadas, fue en la Juventus.