Quique Sánchez Flores coloca a 5 futbolistas de LaLiga entre los 10 mejores

Quique Sánchez Flores, sin equipo tras su paso por el Sevilla, colocó a 5 futbolistas de LaLiga EA Sports entre los 10 mejores del momento; entre ellos a Isco Alarcón, ahora en las filas del Betis.

Cuestionado en la COPE por el buen momento de forma de Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, dijo: “Tenemos una suerte muy grande en el fútbol español, que tenemos a cinco de los mejores diez futbolistas del fútbol mundial”.

“Te los voy a decir a ver si coincidimos”, retó Juanma Castaño a Quique Sánchez Flores. “Uno creo que no lo vas a adivinar, pero vamos”, le replicó el entrenador.

“Mbappe, Pedri, Lamine Yamal...”, dijo Juanma Castaño con el consentimiento de Quique Sánchez. No contó con su consentimiento Vinícius; sí Julián Álvarez, cuyo nombre puso sobre la mesa otro tertuliano.

“¿Y el quinto quién puede ser?”, preguntó Juanma Castaño: “El quinto es un poco de poesía mía, es Isco”, contestó Quique Sánchez Florez, un enamorado del centrocampista andaluz.

El Betis negocia la renovación de Isco Alarcón

El Betis ha cerrado el mercado de fichajes como se esperaba, alcanzando un acuerdo con el Manchester United para hacerse en propiedad con Antony. Además, se ha hecho con Sofyan Amrabat en calidad de cedido. Ahora su prioridad pasa por renovar a Isco Alarcón, con el que ya tiene una negociación en curso, y a su entrenador, a Manuel Pellegrini.

En lo que respecta a Isco Alarcón, que volvió a ser convocado tras llevar al Betis a la final de la Conference League, tiene contrato hasta 2027, aún así el equipo andaluz quiere asegurarse la continuidad del centrocampista de 33 años en sus filas más allá de dicha fecha. Con este movimiento, el conjunto verdiblanco quiere equiparar el salario del que fuera futbolista del Real Madrid al de Antony, que se ha convertido en el jugador mejor pagado de su plantilla.

Ambas partes negociaron al respecto a principios de septiembre y en las próximas semanas volverán a hablar los respecto con la intención de cumplir lo pactado. La lesión de Isco Alarcón, en ningún caso, ha cambiado los plantes del Betis, que quiere premiar así la fidelidad del malagueño, que nuevamente en este mercado ha sido tentado desde el extranjero.