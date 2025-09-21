Rafa Benítez: “No quiero que piensen que estoy acabado”

Rafa Benítez, sin equipo desde que el 12 de marzo de 2024 el Celta de Vigo prescindiera de sus servicios, quiere seguir en activo a los 65 años. Así lo ha expresado en una entrevista el que fuera entrenador de Valencia, Liverpool, Real Madrid, Chelsea e Inter de Milan, entre otros equipos.

“Es malo para un entrenador que lo vean retirado. Todavía me preguntan: '¿Quieres entrenar?'. Claro que sí, sobre todo en Inglaterra y Europa. No quiero que piensen que estoy acabado. Sigo evolucionando”, declaró Rafa Benítez en The Telegraph.

Cabe señalar que el pasado mes de abril, el técnico madrileño anunció su inminente regreso a los banquillos. “He recibido ofertas de clubes en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Podría volver a entrenar pronto, quizás también en China”, dijo en MBC Masr 2 en Egipto.

Rafa Benítez aprovechó la ocasión para desmentir que saliera del Real Madrid por culpa de Cristiano Ronaldo: “No es cierto que dejara el Real Madrid por Cristiano Ronaldo. Nunca hubo ningún problema entre nosotros, él es un gran jugador y un fenómeno. Me fui por ciertos asuntos internos en el club, pero no tenían nada que ver con Ronaldo”.

Rafa Benítez no ha recibido ninguna oferta de su agrado este verano

Pese a que en abril Rafa Benítez confiaba en regresar pronto a los banquillos, el entrenador madrileño no ha recibido ninguna oferta de su agrado este verano, por lo que se mantiene a la espera de una lo suficientemente atractiva para él.