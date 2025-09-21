Fútbol
Rafa Benítez: “No quiero que piensen que estoy acabado”
A sus 65 años, Rafa Benítez quiere seguir entrenando
Rafa Benítez, sin equipo desde que el 12 de marzo de 2024 el Celta de Vigo prescindiera de sus servicios, quiere seguir en activo a los 65 años. Así lo ha expresado en una entrevista el que fuera entrenador de Valencia, Liverpool, Real Madrid, Chelsea e Inter de Milan, entre otros equipos.
“Es malo para un entrenador que lo vean retirado. Todavía me preguntan: '¿Quieres entrenar?'. Claro que sí, sobre todo en Inglaterra y Europa. No quiero que piensen que estoy acabado. Sigo evolucionando”, declaró Rafa Benítez en The Telegraph.
Cabe señalar que el pasado mes de abril, el técnico madrileño anunció su inminente regreso a los banquillos. “He recibido ofertas de clubes en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Podría volver a entrenar pronto, quizás también en China”, dijo en MBC Masr 2 en Egipto.
Rafa Benítez aprovechó la ocasión para desmentir que saliera del Real Madrid por culpa de Cristiano Ronaldo: “No es cierto que dejara el Real Madrid por Cristiano Ronaldo. Nunca hubo ningún problema entre nosotros, él es un gran jugador y un fenómeno. Me fui por ciertos asuntos internos en el club, pero no tenían nada que ver con Ronaldo”.
Rafa Benítez no ha recibido ninguna oferta de su agrado este verano
Pese a que en abril Rafa Benítez confiaba en regresar pronto a los banquillos, el entrenador madrileño no ha recibido ninguna oferta de su agrado este verano, por lo que se mantiene a la espera de una lo suficientemente atractiva para él.
