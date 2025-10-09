La Real Sociedad baraja dos recambios para Sergio Francisco

Sergio Francisco, técnico de la Real Sociedad, podría ser el segundo entrenador de LaLiga EA Sports destituido tras Veljko Paunovic, que ha sido cesado pese a estar el Real Oviedo fuera de los puestos de descenso. Sí se encuentra en ellos el conjunto donostiarra, que es decimonoveno con 5 puntos, los mismos que el Girona, que es el colista del campeonato. Es por ello por lo que Thiago Motta y García Pimienta ya suenan como posibles recambios de Sergio Francisco en la Real Sociedad.

Así lo ha asegurado Matteo Moretto, que señala a Thiago Motta como el favorito del club txuri-urdin para ocupar su banquillo. Según el periodista, la Real Sociedad ya ha contactado con el italiano de 43 años, que aún no ha tomado una decisión al respecto.

García Pimienta es la alternativa a Thiago Motta que baraja la Real Sociedad

Thiago Motta, formado como entrenador en las categorías inferiores del PSG, ha pasado por el Genoa, por el Spezia y por el Bolonia, al que llegó a clasificar para la Champions. Esta gesta le valió para fichar por la Juventus, aunque fue cesado en marzo de 2025. Desde entonces, Thiago Motta se encuentra sin equipo. El italiano, que como futbolista pasó por el Barcelona y por el Atlético de Madrid, podría regresar ahora a LaLiga EA Sports de la mano de la Real Sociedad si tiene a bien ser el recambio de Sergio Francisco. Si no, el conjunto donostiarra maneja la alternativa de García Pimienta, que fue destituido en abril como entrenador del Sevilla. Anteriormente había dirigido con éxito a la UD Las Palmas, club al que llegó tras haber ido escalando en el Barcelona hasta asumir las riendas de su filial.