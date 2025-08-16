La Real Sociedad se fija un objetivo de 30 millones en el Girona

El Girona, que se ha estrenado con mal pie en LaLiga EA Sports perdiendo 1-3 ante el Rayo Vallecano en casa, ve ahora como la Real Sociedad amenaza la continuidad de un Yangel Herrera que fue titular en dicho encuentro. Afortunadamente para el equipo catalán, el centrocampista de 27 años tiene una cláusula de 30 millones de euros.

Según Fichajes.com, la Real Sociedad no alcanzará, en ningún caso, dicha cantidad, por lo que está obligado a negociar con el Girona por Yangel Herrera. No obstante, el equipo catalán podría estar abierto a vender al venezolano por un importe inferior siempre y cuando reciba una oferta de su agrado. Yangel Herrera disputó un total de 34 encuentros la pasada temporada con el Girona, equipo con el que anotó 4 goles.

La Real Sociedad tiene dorsal libre para Yangel Herrera

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, informó este jueves de que el club dejará algunos dorsales libres en la lista de este viernes porque "la definitiva no llegará hasta finales de agosto". "Hay algunos jugadores que no tendrán dorsal", advirtió el mandatario, ya que, según indicó, hay futbolistas que están en conversaciones con otros clubes "y alguna salida está cerca".

Sobre la incorporación de un centrocampista a la plantilla, como podría ser Yangel Herrera, la única petición del técnico Sergio Francisco, Jokin Aperribay afirmó que este vendrá "si la operación convence y mejora lo que hay". "En general, estamos contentos y tranquilos con la plantilla que tenemos", añadió el presidente de la Real Sociedad.