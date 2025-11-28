La Real Sociedad tenía atado al entrenador que iba a relevar a Sergio Francisco

Sergio Francisco ha dado la vuelta a su situación cuando la Real Sociedad ya había atado al que iba a ser su recambio. Con el equipo en penúltima posición empatado a 5 puntos con el Girona, el club txuri-urdin alcanzó un acuerdo con Pellegrino Matarazzo para que tomara las riendas de su banquillo si el conjunto donostiarra volvía a tropezar. Desde entonces la Real Sociedad acumula seis partidos sin conocer la derrota, habiendo logrado victorias importantes como la que cosechó frente al Athletic en el derbi, lo que le ha aupado al noveno puesto en la clasificación.

Ha sido Matteo Moretto el que ha revelado que el cuadro txuri-urdin tenía un acuerdo para que Pellegrino Matarazzo se hiciera cargo del equipo si Sergio Francisco era cesado. El entrenador norteamericano de 48 años ha desarrollado su carrera en los banquillos en Alemania, donde también jugó como futbolista. Pellegrino Matarazzo se encuentra actualmente sin equipo tras su paso por el Hoffenheim.

Pellegrino Matarazzo no fue la primera opción de la Real Sociedad para relevar a Sergio Francisco

Antes de alcanzar un principio de acuerdo con Pellegrino Matarazzo, condicionado a que Sergio Francisco fuera despedido, la Real Sociedad quiso hacer lo propio con Thiago Motta.

Sin embargo, el ex de Barcelona y Atlético de Madrid, a la espera de una opción más atractiva para él, prefirió seguir cobrando el sueldo que aún le abona la Juventus pese a su despido, que es de unos 3,5 millones de euros hasta 2027.