El recado de Donnarumma a Luis Enrique en su despedida del PSG

El portero italiano Gianluigi Donnarumma ha confirmado que no continuará en el PSG después de que "alguien" haya "decidido" que ya no puede "formar parte de este grupo ni contribuir al éxito del equipo", solo un día después de que el técnico del conjunto francés, Luis Enrique, le dejase fuera de la convocatoria para la final de la Supercopa de Europa ante el Tottenham.

"Desde el primer día que llegué, lo di todo, dentro y fuera del campo, para ganarme un lugar y defender con orgullo la portería del PSG. Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte de este grupo ni contribuir al éxito de este equipo. Esta decisión me deja decepcionado y triste", señaló en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

El lunes, Luis Enrique no incluyó a Gianluigi Donnarumma en la lista de convocados para la final de la Supercopa de Europa, que se celebrará este miércoles en el Bluenergy Stadium de Udine (Italia). A pesar de todo, el guardameta transalpino deseó poder tener "la oportunidad de volver a mirar a los ojos a la afición del Parque de los Príncipes y saludarlos como se merecen". "Si eso no sucede, quiero que sepan que vuestro apoyo y cariño han sido muy importantes para mí y nunca los olvidaré", indicó. "Siempre atesoraré el recuerdo de las emociones vividas, las noches mágicas y de vosotros, que me hicisteis sentir como en casa. A mis compañeros, mi segunda familia, gracias por cada batalla, cada sonrisa y cada momento compartido. Siempre serán mis hermanos. Jugar en este club y vivir esta vida ha sido un inmenso honor. Gracias, París", concluyó.

Luis Enrique ha admitido ser el responsable de la salida de Donnarumma del PSG

El español Luis Enrique, entrenador PSG, desveló este martes que la decisión de dejar fuera del equipo al meta italiano Gianluigi Donnarumma es suya al 100 %. "Gigio es un portero excepcional, y como persona es aún más excepcional. Sin embargo, ahora en mi PSG necesito un portero con características diferentes; por eso hemos fichado a Chevalier", dijo en rueda de prensa desde Údine.

"Así es la vida de los futbolistas de alto nivel, soy 100 % responsable de esta difícil decisión. Si fuera fácil, cualquiera lo haría, estas decisiones tienen que ver con el perfil del portero que mi equipo necesita", añadió.