Reconoce ofertas para abandonar el Sevilla

Pese a los altibajos que ha tenido desde que en 2022 llegó al Sevilla, Marcao ha disputado 11 partidos desde la llegada de Matías Almeyda a su banquillo, motivo por el que se alegra de haber seguido en el conjunto hispalense pese a haber recibido ofertas de otros equipos.

Confirmando haber tenido propuestas encima de su mesa, y mostrándose fiel al Sevilla, con el que tiene contrato hasta 2028, el central de 29 años dijo en Estadio Deportivo: “No solo este verano, antes también he tenido clubes, he tenido ofertas, pero en mi cabeza siempre estaba aquí, siempre estaba en Sevilla, porque quiero triunfar aquí en Sevilla y hacer una gran historia aquí”.

Marcao habló con su mujer antes de fichar por el Sevilla

Recordando su fichaje por el Sevilla, Marcao contó: “Cuando me llama Monchi, no lo pienso. Me preguntó si quería venir a Sevilla. No hablé con mi mujer, no hablé con mi padre, nada. Porque en Galatasaray estaba conmigo Mariano, y siempre me decía que era un club top, que era un club que siempre, cuando iba a Europa, peleaba con todos los grandes. Y después de que Fernando viniera a Sevilla, empecé a mirar los partidos. Entonces Monchi me llama y decimos: voy. Y aquí estoy”.

A la hora de definir su paso por el Sevilla, indicó: “Muy intenso. Es poco tiempo, que tres años, para mí es poco, pero muy intenso, he vivido de todo. Momentos muy malos, momentos gloriosos... Diría que las palabras que voy a decir son intensidad. Intensidad para defender, intensidad para atacar...”.

A su vez, sobre las críticas, Marcao comentó: “Las críticas, para mí, es normal. Desde cuando empecé a jugar fútbol, siempre conviví con las críticas, porque me acuerdo del primer partido profesional con 17 años en Brasil con una afición exigente. Siempre conviví con eso, para mí era normal. Claro que a veces algunas personas se pasan, pero suelo estar tranquilo. En los momentos difíciles, estoy con mi familia. Lo que está en mi control estoy al 100%, y lo que no está, no puedo hacer nada”.