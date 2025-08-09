Acceso

Regresa a España para reforzar la delantera del Mallorca

Recala en el Real Mallorca en calidad de cedido hasta final de temporada

FILE - England's Tyler Morton, front, duels for the ball with Spain's Mateo Joseph during a quarter final soccer match between Spain and England at the European U-21 Championship at the Anton Malatinsky Stadium, in Trnava, Slovakia, June 21, 2025. (AP Photo/Petr David Josek, File)
Mateo Joseph con la SelecciónASSOCIATED PRESSAgencia AP
El Real Mallorca ha llegado a un acuerdo con el Leeds United inglés para la cesión por una temporada del delantero español Mateo Joseph, que ya está en la isla y se presentará este sábado ante la afición en el Trofeo Ciutat de Palma.

El atacante de la selección española Sub-21 llega a Mallorca tras dos temporadas en el conjunto británico, donde ha estado en un segundo plano y ha anotado 6 goles entre Liga y Copa.

El perfil de jugador de Mateo Joseph era inexistente hasta la fecha en la plantilla del Real Mallorca, que le da a Jagoba Arrasate un atacante móvil, complementario a Vedat Muriqi.

La llegada de Mateo Joseph complica la continuidad en el Real Mallorca de Cyle Larin

La llegada del cántabro compromete la posición de un Cyle Larin que no quiere continuar en la isla, pero que ve pasar los días y todavía no tiene un destino concreto donde recalar con vistas a una temporada que está a una semana de arrancar.

El Real Mallorca recibe en la primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División) al vigente campeón, Barcelona, el sábado 16 de agosto.

