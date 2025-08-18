Renueva su contrato y deja al Atlético de Madrid con las ganas de cerrar su fichaje

Aunque Cuti Romero ha sido el principal objetivo del Atlético de Madrid este verano, y pese a que el central de 27 años se mostró abierto a cambiar de aires ante la posibilidad de ser entrenado por su compatriota Diego Simeone, finalmente ha terminado el verano renovando su contrato con el Tottenham hasta 2029. Y es que el Atlético de Madrid, se negó a pagar más de 50 millones de euros por su fichaje. El Tottenham, por su parte, tasó en 70 al defensor, al que nombró capitán poco antes de la Supercopa perdida por el PSG y al que ha conseguido retener en sus filas con un "nuevo contrato a largo plazo" y la consiguiente mejora de sueldo.

Desde su llegada en agosto de 2021 procedente del Atalanta, Cuti Romero ha disputado 126 partidos oficiales con el Tottenham y ha anotado ocho goles, uno de ellos en la reciente final de la Supercopa de Europa.

El internacional argentino fue pieza clave en la conquista de la Liga Europa de la pasada temporada, en la que fue elegido mejor jugador del torneo, mejor jugador de la final y formó parte del equipo de la temporada de la competición.

El Atlético de Madrid se queda con las ganas de fichar a un campeón del mundo

Cuti Romero, internacional desde 2021 con la selección de Argentina, ha conquistado con el equipo dirigido por Lionel Scaloni el Mundial 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022. Por todo ello, Diego Simeone soñaba con poder reclutarle para el Atlético de Madrid