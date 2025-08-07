Rescinde su contrato con el Girona

El extremo Valery Fernández ha dejado el Girona después de llegar a un acuerdo para rescindir el año de contrato que le quedaba, según ha informado este jueves el equipo catalán.

Valery Fernández, de 25 años, había disputado la temporada pasada como cedido en el Real Mallorca porque ya no tenía hueco en la plantilla de Míchel Sánchez y este verano las partes han optado por separar sus caminos definitivamente.

Además, en el conjunto balear no tuvo demasiada continuidad bajo las órdenes de Jagoba Arrasate y apenas sumó dos titularidades y 350 minutos entre LaLiga y la Copa

El futbolista gerundense, producto de la cantera, irrumpió en el primer equipo del Girona el curso 2018-2019 de la mano de Eusebio Sacristán y con solo 18 años.

En verano de 2019 sufrió una grave lesión de rodilla, pero recuperó su sitio como futbolista de rotación y ahora se despide de Montilivi con 140 partidos como rojiblanco entre todas las competiciones. Han sido 69 partidos en Primera, 48 en Segunda, 16 en la Copa del Rey y siete en la promoción de ascenso a LaLiga EA Sports.

Ha celebrado diez goles con el Girona, de los que tres siguen en el recuerdo de la afición: en la eliminatoria de octavos de final de la Copa 2018-2019 contra el Atlético de Madrid y en los triunfos contra el Barcelona (2-4) y el Atlético (4-3) del curso 2023-2024, el de la tercera posición en LaLiga y la clasificación para la Liga de Campeones.