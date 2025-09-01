Rescinde su contrato con el Levante horas antes del cierre del mercado

El Levante y el portero Alfonso Pastor han llegado a un acuerdo este lunes para la rescisión del contrato que vinculaba a ambas partes, según informó este lunes el club valenciano en un comunicado.

El portero cordobés, que tenía contrato en vigor hasta junio de 2026, llegó a la entidad levantinista en enero de 2024 y su único partido con la camiseta del Levante fue el último de la pasada temporada, ante el Eibar en València.

Pastor llegó al Levante procedente del Sevilla, con el que tras su paso por las categorías inferiores del Sevilla debutó con el primer equipo en Champions League.