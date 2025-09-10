La respuesta de Cerezo al ser preguntado por el posible fichaje de Messi por el Atlético de Madrid

Cuando el Atlético de Madrid fichó a Luis Suárez al Barcelona, se especuló con la posibilidad de que Leo Messi siguiera los pasos de su amigo, aunque ambos han terminado volviendo a coincidir en el Inter Miami. Aún así, el posible fichaje del argentino por el conjunto rojiblanco ha sido un tema recurrente, motivo por el que su presidente, Enrique Cerezo, ha sido cuestionado al respecto.

“Creo que Messi está en Estados Unidos jugando en el Inter Miami y creo que pensar en eso, no sé, cómo has podido pensar en eso. Nosotros tenemos un gran equipo, lo tenemos ya al completo, cerrado definitivamente y ahora lo que queremos es que este equipo esté conjuntado y empiece a funcionar”, declaró Enrique Cerezo durante el acto de presentación de MADCUP 2026.

A quién le daría el Balón de Oro Enrique Cerezo

Además de por Leo Messi, el presidente del Atlético de Madrid fue preguntado sobre si daría el Balón de Oro a Leo Messi. “Pues la verdad es que es un gran jugador”, respondió. “Pero como yo no soy el que los da, ni el que los prepara ni el que los entrega, te digo que no sé. Se lo daría a Julián Álvarez, por ejemplo”, añadió Enrique Cerezo.

Optimista con que su equipo remontará el vuelto, Enrique Cerezo indicó: “Estamos preparándonos para ver exactamente si realmente salimos de este impasse que hemos tenido al principio. No hemos empezado bien. No es normal en el sitio en el que estamos (17º), pero en el fútbol todo es posible y esperamos a partir del próximo sábado contra el Villarreal, pues ya empezar a funcionar y empezar a sumar puntos”.

“Nosotros desde el principio, desde el inicio de la temporada, creemos que tenemos un equipo magnífico, un entrenador fabuloso, que conoce muy bien a todos los jugadores que tiene. Lo que queremos es que ese equipo esté conjuntado y empiece a funcionar y a empezar a hacer lo que realmente pensamos hacer, que es ganar títulos y empezar a intentar todo lo que sea”, insistió.