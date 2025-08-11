La respuesta de Isco al futbolista que le lesionó

Isco Alarcón ha querido responder a David Larrubia, el futbolista del Málaga que le lesionó en La Rosaleda y por el que podría estar tres meses de baja. Lo ha hecho después de que le pidiera perdón en redes sociales, donde denunció haber recibido insultos por parte de aficionados del Betis.

“Nada que reprocharte amigo, solo es un lance de juego como los cientos que hay cada partido. Un abrazo y buena suerte esta temporada”, fue la respuesta de Isco Alarcón a David Larrubia en redes sociales.

Así pidió perdón David Larrubia a Isco

“Hola a todos! Lo primero de todo, volver a disculparme con @iscoalarcon y desearle pronta recuperación y que no sea nada grave. Todo el mundo que me conozca sabe que jamás iría a lesionar, ni siquiera a hacer daño a un compañero de profesión y mucho menos al que ha sido y es un ídolo para mí”, había expresado horas antes el futbolista del Málaga.

“Estoy recibiendo muchísimos insultos por la redes (algunos muy dañinos) de los cuales creo que no soy merecedor de ellos. Es una acción fortuita en la que en ese momento pienso que llegaba rápido y a tocar balón limpio pero Isco de lo bueno que es, mete el cuerpo y le doy la patada a él. Nada más terminar la acción me preocupo por él, y al pitar el descanso más de lo mismo, ya que aún siendo fortuita, sé que la acción en sí fue dura”, denunció entonces David Larrubia.

“Solo quería dejar claro que jamás iría a hacer daño a un rival y menos a Isco, que lo disfruto cada semana viéndolo jugar", concluyó.