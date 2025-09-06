Rodri señala al futbolista de la Selección con el que está reviviendo el pulso que libró con Busquets

Rodri Hernández comparó el 'pulso' que ha iniciado, una vez recuperado de una grave lesión de rodilla, con Martín Zubimendi por ser el mediocentro titular de la selección española con lo que vivió con una leyenda como Sergio Busquets, que incluso provocó que tuviera que jugar un Mundial de central con Luis Enrique como seleccionador.

"Esto me suena de algo. Hace no mucho tiempo cuando estábamos Busquets y yo", recordó Rodri cuando fue preguntado por la competencia que encuentra a su regreso con Zubimendi.

"Para mí es una alegría que haya jugadores de tantísimo nivel en todas las demarcaciones, habla del nivel de la selección para competir. Lo que hemos hecho ha sido impresionante, No se pudo conseguir la Nations League por penaltis pero pudo ser algo remarcable y la evolución del equipo es impresionante", ensalzó tras un año de ausencia de la selección por lesión.

"Martín me parece un grandísimo jugador con una disciplina y mentalidad que le puede llevar a ser uno de los mejores. Ya está ahí. Para él es un reto ir la Premier, adaptarse a un equipo como el Arsenal. Le estoy viendo muy bien. Hablé con él cuando me lesioné, era su momento en la selección. Le dije que tiene las llaves del equipo, con tranquilidad y calidad suficiente para hacerlo. La final de la Eurocopa salió y el equipo ganó. Luego ha estado a un nivel increíble", elogió.

A punto de cumplirse un año de su último partido con España, Rodri volvió a competir en Bulgaria, disputando la media hora final. Reconoce que aún está lejos de ser el que era antes de la lesión y apunta a la necesidad de partidos para lograrlo.

"Estoy muy contento de volver a la selección. Ha sido un año muy largo para mí en el que he intentado sacar cosas positivas y descansar. Con las pilas totalmente recargadas, a nivel físico estoy muy bien y el ritmo es consecuencia de partidos que pueda jugar. Estoy yendo todo lo rápido que puedo a coger el estado físico", valoró.

Tras pasar página de todo lo sufrido durante la lesión, el actual reto de Rodri es volver a "coger el nivel" sin cabida a sentimientos negativos en el camino. "No sería bueno frustrarse de volver y no verte en la misma situación, es natural, volverá con el tiempo. El cuerpo ya no da señales de dolor o molestias y es lo importante", confesó.

En su ausencia, Lamine Yamal ha seguido progresando hasta convertirse en estrella con apenas 18 años. Rodri le sigue dando consejos para que no pare de crecer, convencido de que, como le dijo el día de la final de la Eurocopa 2024, llegará donde él quiera por la calidad que tiene.

"Deseo que ponga al servicio del equipo y del fútbol su grandísimo talento, que no desperdicie un ápice. Hemos visto jugadores con un grandísimo talento que luego se pierden. Lamine es un caso excepcional, un chico con talento desmesurado que tiene las cosas muy claras. Estamos para ayudarle y estoy convencido de que hay gente que le aconseja bien. Un año después le veo contento, con una sonrisa. Que desarrolle su fútbol porque será sinónimo de éxito para el país", opinó.

Por último, valoró la racha sin perder de la selección española y calificó de "final" el encuentro en Konya ante Turquía.

"Sabíamos la capacidad que teníamos y nos faltaba ese pasito. Encadenar tantos partidos seguidos sin perder habla de que somos una generación que ha hecho cosas grandes y promete más. No nos queremos quedar ahí. Queremos seguir trabajando y siendo humildes. No queremos parecernos o seguir la senda de otras generaciones, queremos llevar nuestro camino como estamos haciendo", reflexionó.

"Turquía es un gran equipo a nivel colectivo, muy difícil de batir. Muy fuertes, sólidos, que pueden hacer daño a balón parado en contraataque con figuras como Güler o Calhanoglu con su calidad extra. Es un rival muy peligroso en su casa y tendremos que dar nuestra mejor versión. Es una final y quien salga victorioso tendrá más opciones de quedar primeros de grupo", destacó.