Rubiales: "Hay gente a la que le enfada que Jenni Hermoso no me haya pedido perdón

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales dijo este viernes en Granada que siempre va “con la cabeza alta” porque solo ha hecho “el bien” y dejó claro que nunca se ha quedado “con un céntimo” que no fuera suyo. Además, aseguró que hay gente a la que le enfada que Jenni Hermoso no le haya pedido perdón por lo sucedido.

Luis Rubiales presentó su libro ‘Matar a Rubiales’ en Granada en un acto que contó con cientos de asistentes, en el que se emocionó en varios momentos y que se desarrolló con total normalidad frente al ataque sufrido en la víspera en Madrid.

El expresidente de la RFEF aclaró que el incidente de este jueves en Madrid en el que le tiraron huevos lo protagonizó un tío suyo con el que lleva “diez años sin tener relación” y se mostró dolido con lo ocurrido por ser alguien de su familia.

El nacido en Canarias pero criado en Granada se mostró contundente y claro en sus mensajes, manifestando en varias ocasiones que “se construyó un relato para cargarse a Rubiales”.

“No me he quedado con un céntimo que no sea mío. Rubiales no se ha llevado nada. Yo voy con la cabeza alta porque solo he hecho el bien, jamás he entrado en juegos de corrupción”, añadió Luis Rubiales, convencido de que “el archivo” de sus causas judiciales “está cada vez más cerca”.

“El dolor que ha sufrido mi gente ya está hecho. Yo he tenido momentos difíciles, pero no he estado muerto nunca”, dijo Luis Rubiales, quien cree que su principal error fue “pelear todas las guerras injustas”, en vez de “no haber sido tan testarudo, sino más paciente”.

Rubiales y su beso no consentido a Jenni Hermoso

Sobre el beso no consentido a Jenni Hermoso, durante las celebraciones por el título de España en el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, por el que fue condenado por agresión sexual, dijo que "hay gente a la que le enfada" que la futbolista no le pida perdón a él.

Además, agregó: “Irene Paredes dijo: 'vamos a cargarnos a Rubiales y caerá Vilda'. Y así fue”.

Luis Rubiales explicó que, en la actualidad, está "muy centrado” en sus “proyectos e inversiones” y en que “salgan adelante” sus “temas judiciales”.

