Ya se sabe el tiempo que estará de baja Kevin De Bruyne con el Nápoles

El belga Kevin De Bruyne, centrocampista del Nápoles, será operado este miércoles de la lesión en el bíceps femoral del muslo derecho que sufrió al lanzar un penalti ante el Inter de Milán el pasado sábado.

"La operación de De Bruyne está programada para mañana", dijo este martes Grabiele Oriali, coordinador deportivo del Nápoles, en DAZN antes del duelo de la Serie A ante el Lecce.

"Sabremos más después de la operación. Lamentablemente, sabemos que estará de baja entre tres y cuatro meses. Es desilusionante porque se había adaptado muy bien a nuestro plan y estaba marcando una gran diferencia, también por su experiencia", señaló.

Kevin De Bruyne será operado en Amberes (Bélgica) del mismo músculo que ya en 2023 le hizo estar apartado de la competición 120 días en los que se perdió 29 partidos entre selección y Manchester City.

Kevin De Bruyne sufrió la lesión lanzado un penalti en el minuto 33 del duelo contra el Inter de Milán. No celebró el gol e inmediatamente se llevó la mano a la parte trasera del muslo derecho. Después de la atención médica, tuvo que abandonar el terreno de juego sin poder apoyar la pierna afectada, lo que ya dio pistas de la magnitud de la lesión.

El centrocampista belga llegó el pasado verano a la ciudad del vigente campeón de Italia procedente del Manchester City y ha sido titular en 10 de los 11 partidos disputados por su equipo hasta el momento, incluido el más especial de lo que va de campaña, su reencuentro con el club inglés en el Etihad Stadium, amargo para él porque fue sustituido en el minuto 26, víctima de una decisión técnica condicionada por la expulsión de Giovanni Di Lorenzo.

En sus meses en Nápoles suma cuatro goles y dos asistencias entre todas las competiciones.

Antonio Conte, entrenador del Nápoles, tendrá que hacer frente a la importante baja y reestructurar el equipo de nuevo. El escocés Scott McTominay, MVP de la pasada temporada, podrá volver al carril central, donde exhibió todo su potencial, tras haber sido escorado a una banda por la llegada precisamente de Kevin De Bruyne.

El Nápoles, que perderá en enero también al centrocampista titular camerunés Frank Zambo Anguissa por la Copa África, podría acudir al mercado ese mes para reforzar esa posición en la que el esloveno Stanislav Lobotka figura también entre los lesionados.