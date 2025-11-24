El Schalke se suma al Alavés en la puja por un delantero del Zaragoza

Si el pasado mes de octubre contamos en LAOTRALIGA que el Deportivo Alavés pensaba en Samed Bazdar, del Real Zaragoza, para apuntalar su ataque; a la puja por el delantero de 21 años se ha sumado ahora el Schalke.

Pese a que el bosnio solo ha anotado un gol y una asistencia en los nueve partidos que ha disputado hasta la fecha, es un futbolista del agrado de su técnico, Miron Muslic, según afirma WAZ. Además del Schalke, el Deportivo Alavés, que cerró este verano el segundo traspaso más caro de su historia vendiendo a Joaquín Panichelli al Estrasburgo por 16,5 millones de euros tras el buen hacer del argentino en su cesión al Mirandés, amenaza la continuidad de Samed Bazdar en el Real Zaragoza. Y es que, aunque el conjunto vasco reforzó su ataque con Lucas Boyé y con Mariano Díaz, solo Real Oviedo y Osasuna suman menos goles en el presente curso.

Samed Bazdar llegó al Real Zaragoza en 2024 después de que el conjunto maño pagase 3 millones de euros al Partizán del Belgrado por su fichaje y en su primera temporada disputó un total de 31 partidos anotando 4 goles y 4 asistencias. En el presente curso sus registros están siendo peores dado que el Real Zaragoza es el colista de Segunda División con 12 puntos.

Poco podrá hacer el Zaragoza para retener a Samed Bazdar en sus filas si el Alavés o el Schalke tocan a su puerta

Dichos registros, que está llamado a mejorar, no pasan desapercibidos ni para el Schakle ni para un Deportivo Alavés que le está haciendo un seguimiento exhaustivo. Para hacerse con Samed Bazdar, ambos equipos deberán negociar con el Real Zaragoza, que tiene firmado al delantero hasta 2029. No obstante, dada su situación económica y deportiva, no parece que el conjunto maño vaya a poder retener a Samed Bazdar en sus filas, sobre todo, si clubes de catagoría superior llaman a su puerta.