La selección española, candidata a vídeo del año en los Premios TikTok 2025

La selección española se ha convertido a candidata a vídeo del año en los Premios TikTok 2025 gracias a uno que publicó en sus redes sociales el pasado 18 de marzo y que tituló “¡Báilalo, Rocky!”. Dicho vídeo se corresponde a la celebración del título de la Eurocopa lograda el 14 de julio de 2024 en el Estadio Olímpico de Berlín. En él, aparecen futbolistas como Lamine Yamal, Nico Williams, Unai Simón, Gavi, Rodrigo Hernández, Marc Cucurella, Álvaro Morata, Pedri, Álex Remiro o Aymeric Laporte bailando, con el tema de Yoan Retro y Ariadne Arana de fondo, en distintos momentos y lugares, durante los festejos.

“En TikTok, la publicación acumula cerca de 6.5 millones de visualizaciones, 800.000 likes, 5.4 millones de espectadores y 15.810 horas de reproducción. En la red social Instagram, el vídeo tiene más de 14 millones de visitas, 1.2 millones de likes y casi 3.000 comentarios. En la plataforma YouTube Shorts, cuenta con más de 2.6 millones de visualizaciones y 55.000 me gustas”, detalla la selección española en la publicación en la que ha informado que es candidata a vídeo del año en los Premios TikTok 2025

La selección española ha pedido el voto para que su vídeo gane el Premio TikTok

"El periodo de votaciones permanecerá abierto hasta el 24 de noviembre y los ganadores se conocerán en la gala del 3 de diciembre. Una muestra más de la gran repercusión y alcance que tiene esta Selección entre los usuarios de las distintas plataformas sociales”, añade invitando al voto a sus seguidores en redes sociales.