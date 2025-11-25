La selección a la que España sólo se enfrentaría en la final del Mundial y los dos rivales que evitará hasta semifinales

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que se celebrará el 5 de diciembre en Washington, separará a España y a Argentina, los dos mejores equipos clasificados, de manera que, si ambos ganan sus grupos, sólo podrían enfrentarse en la final, anunció la FIFA este martes en un comunicado. Además, los de Luis de la Fuente evitarán tanto a Francia como Inglaterra hasta semifinales.

No obstante, si España o Argentina no quedasen primeras en su grupo, desaparecería la protección que los mantendría separados hasta la final. En ese caso, la vigente campeona de la Eurocopa y de la Liga de Naciones europea y la actual campeona del Mundial y de la Copa América podrían enfrentarse antes, con la semifinal como primer cruce posible, según el diseño del cuadro de eliminación directa del Mundial 2026.

Esto garantiza que, aunque alguno no termine primero de su grupo, los dos equipos más fuertes no se encontrarán en rondas previas.

Esta fórmula, que se replicará también con Francia e Inglaterra, el tercer y cuarto clasificados, tiene como objetivo “garantizar el equilibrio competitivo”.

La Federación Internacional explicó que se han establecido “dos vías separadas hacia las semifinales al elaborar el calendario de partidos” para distribuir a los cuatro equipos mejor clasificados con vistas al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, primero de la historia con 48 equipos participantes.

“De este modo, se garantiza que, en caso de ganar en sus grupos, los dos equipos mejor clasificados no se enfrentarán antes de la final”, aseguró la FIFA.

Además, la FIFA también ha introducido novedades para el sorteo respecto a los países anfitriones, cuyas bolas en el bombo serán de un color diferentes para segurar que se asignan a la primera posición del grupo A, en el caso de México, la primera del grupo B para Canadá, y la primera del grupo D para Estados Unidos.

España estará en el primer bombo del sorteo del Mundial

Además de los anfitriones y los mejores clasificados, en el primer bombo se encontrarán Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia estarán en el segundo.