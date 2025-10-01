Será delantero del Levante hasta 2028

El delantero del Levante Iván Romero desveló este miércoles que ha ampliado su vinculación con el equipo valenciano hasta 2028 al activarse de forma automática una cláusula en su contrato tras lograr el ascenso a Primera División al finalizar la pasada temporada.

“Tenía esa cláusula que si ascendíamos tenía esos tres años automáticos. Son tres años más aquí en Valencia, en el club que apostó por mí. Estoy muy a gusto y mi familia viene todas las semanas a verme. Estoy muy feliz, me siento muy querido y ojalá que sean muchos años más”, dijo el jugador en una rueda de prensa ante los medios.

El futbolista, que lleva en el Levante desde verano de 2023, admitió que fue duro para él perderse el tramo final de la pasada temporada al no poder jugar por lesión y no estar sobre el campo en los partidos decisivos por el ascenso después de haber sido un jugador fundamental para el entrenador del equipo, Julián Calero. “Es verdad que esos últimos partidos fueron duros para mí. Hablaba con el míster que quería estar en el banquillo para vivirlo desde dentro porque me gustaba estar con mis compañeros y no vivirlo desde la grada. Quería ser partícipe del final. Ha sido duro, en verano he trabajado mucho a nivel psicológico y de gimnasio para mejorar muchas cosas. Ahora me siento muy bien, me siento fuerte y con ganas de que esto siga para adelante”, aseguró.

Iván Romero y su dupla letal con Etta Eyong en el Levante

Además, Iván Romero explicó la buena sintonía que tiene con su compañero de ataque Etta Eyong tanto dentro como fuera del terreno de juego, donde entre los dos suman siete goles como levantinistas, y subrayó que con una mirada es suficiente para entenderse con el ariete camerunés.

Iván Romero es con cuatro goles y junto a Etta Eyong el máximo goleador del Levante en esta temporada, pero el delantero camerunés marcó uno de esos tantos con la camiseta del Villarreal antes de fichar por el Levante y formar una sociedad letal con Iván Romero.

“Estamos siempre de broma y eso al final hace que en el campo se transmita y que con una mirada te entiendas. Él también es muy trabajador, eso ayuda al equipo y a mí en este caso que estoy a su lado. Trabajamos el uno para el otro, no hay egos y eso va a hacer que ambos mejoremos”, comentó Iván Romero a los medios en una rueda de prensa.

El delantero del Levante se mostró encantado con su rendimiento en este inicio de curso. “Estoy muy contento a nivel personal, llevo jugando todos los partidos de inicio y contando con muchos minutos. También estoy acertado con el gol. Contento por ayudar al equipo e intentar que esos números sean mejores para que sean muchas más alegrías para todos”, dijo.

“Al final es una categoría más pero no hay que tenerle miedo a nada. Creo que con la ayuda de los que quedamos del año pasado y los nuevos que vienen con mucha hambre estamos haciendo un buen grupo y eso hace que las cosas nos estén yendo bien. Creo que me he adaptado bien a la categoría”, aseguró.

Sin embargo, el futbolista no quiso marcarse una cifra de goles para la temporada: “No me suelo marcar números nunca, porque creo que puede ser más presión que otra cosa. Todo lo que pueda jugar querrá decir que me va bien. Intento ayudar al equipo en todo lo posible, trabajar defensivamente y en lo ofensivo si hay más números en cuanto a goles y asistencias a nivel personal será mejor y bueno para el equipo. Ojalá sea así y que sean muchos más”.