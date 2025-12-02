Será el entrenador del Levante en sus dos próximos partidos

El primer entrenador del Levante en los dos partidos de esta semana será oficialmente Álvaro del Moral, aunque compartirá la función de técnico con Vicente Iborra, que hasta ahora era el ayudante del destituido Julián Calero, y se incorpora a su equipo de trabajo el preparador de porteros Dani Ayora.

Nacido en Madrid en 1984, Álvaro del Moral tiene 41 años y dirigía hasta ahora al filial del Levante. Formado como jugador en la cantera del Atlético de Madrid, recaló después en el Levante, con el que jugó en Segunda División y del que pasó a otros equipos hasta acabar en el Buñol. Tras retirarse en 2018 inició su periplo como entrenador en las categorías inferiores del club 'granota'.

Álvaro del Moral será a efectos federativos el primer entrenador, según confirmaron fuentes del club valenciano, pero en el día a día compartirá la tarea de técnico del Levante formando un tándem con Vicente Iborra, que dirigirá al equipo este miércoles en Copa ante el Cieza a domicilio y el próximo lunes ante Osasuna en LaLiga EA Sports.

Además, el preparador físico será Vicente Benítez, que ya compartía la tarea junto a un colaborador de Julián Calero. El nuevo entrenador de porteros es Dani Ayora, que tenía funciones en la escuela del Levante, y siguen en el primer equipo los analistas Iñaki Aizpurua y Carlos García.