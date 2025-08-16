Sergio Rico podría regresar a LaLiga tras el accidente que casi le cuesta la vida

A sus 31 años, Sergio Rico ha vuelto a sentirse portero en Catar de la mano del Al-Gharafa. Lo ha hecho después de que el pasado 28 de mayo 2023 sufriera un accidente con un caballo durante la Romería de El Rocío que por poco le cuesta la vida. El entonces guardameta del PSG pasó 82 días en el hospital, 26 de ellos en coma inducido, y perdió 18 kilos de peso. Ahora Sergio Rico podría regresar a LaLiga EA Sports, donde ya jugó en el Sevilla y en el Real Mallorca, de la mano del Celta de Vigo.

Fernando Pacheco, la alternativa del Celta de Vigo a Sergio Rico

Aunque el conjunto gallego ya ha fichado a Andrei Radu, trabaja en la salida de Iván Villar y de Marc Vidal, lo que le ha llevado a contactar con Sergio Rico. También con Fernando Pacheco. Y es que el guardameta de 33 años se encuntra sin equipo desde que el pasado 30 de junio terminase contrato con el Espanyol.

Sobre las posibilidades de reforzar la plantilla, Claudio Giráldez, técnico del Celta de Vigo, señaló: “Hasta que no acabe el mercado la plantilla está abierta. No sabemos lo que va a pasar, ya no sólo con nosotros sino con el resto de equipos”.

Claudio Giráldez aprovechó la ocasión para defender a sus guardametas, pero no descartó cambios de última hora en esa demarcación. “Cuento con los tres, pero a partir de ahí el mercado habla y cada uno tiene que estar feliz con el rol que tiene y con las oportunidades que tiene. Me gusta que el que esté, esté contento”, añadió el entrenador del Celta de Vigo.