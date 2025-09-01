El Sevilla anuncia el primero de los tres fichajes con los que cerrará el mercado

El defensor portugués Fabio Cardoso, que llega como agente libre procedente del Al-Ain emiratí, superó este lunes el reconocimiento previo a su fichaje por el Sevilla para las dos próximas temporadas, según indicaron a EFE fuentes de la operación. Fabio Cardoso es uno de los tres futbolistas que el Sevilla tiene previsto inscribir cuando oficialice el traspaso del extremo belga Dodi Lukebakio al Benfica-los otros dos son el centrocampista francés Batista Mendy y el delantero chileno Alexis Sánchez-, ya que debe liberar masa salarial para tramitar sus fichas.

El central luso, de 31 años y formado en los escalafones inferiores del Benfica, militó como profesional en el Paços Ferreira, el Vitoria de Setúbal, el Glasgow Rangers escocés y el Santa Clara, que lo traspasó al Oporto en el verano de 2021.

Con la camiseta de los 'Dragones', Fabio Cardoso disputó 77 encuentros oficiales (4 goles marcados) en tres temporadas en las que logró una liga y tres copas de Portugal, entre otros entorchados.