El Sevilla negocia el que será su siguiente fichaje

Llegará al Sevilla en calidad de cedido sin opción de compra

BILBAO, 17/08/2025.- El delantero belga del Sevilla Dodi Lukebakio (i) celebra su gol, primero del equipo, durante el partido de la primera jornada de LaLiga que Athletic de Bilbao y Sevilla FC disputan hoy domingo en San Mamés. EFE/Miguel Toña
Los futbolistas del Sevilla celebran un golMiguel TonaAgencia EFE
El Sevilla y el Everton inglés negocian la cesión por un temporada al club andaluz, sin opción de compra, del defensor escocés Nathan Patterson.

Nathan Patterson, lateral derecho de 23 años e internacional absoluto con Escocia en 23 ocasiones, es la principal opción que maneja el club sevillista, según una información adelantada este lunes por la emisora Sky Sports y que ha confirmado Efe, para paliar las posibles bajas de Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona, cuyos traspasos al Nápoles y al Nottnigham Forest, respectivamente, se negocian desde hace días.

El futbolista nacido en Glasgow se formó en las divisiones inferiores del Rangers, con cuyo primer equipo debutó en 2020 y fue traspasado en enero de 2022 al Everton, equipo con el que ha disputado 59 partidos oficiales, en los que ha repartido tres asistencias.

