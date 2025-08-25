El Sevilla negocia el que será su siguiente fichaje

El Sevilla y el Everton inglés negocian la cesión por un temporada al club andaluz, sin opción de compra, del defensor escocés Nathan Patterson.

Nathan Patterson, lateral derecho de 23 años e internacional absoluto con Escocia en 23 ocasiones, es la principal opción que maneja el club sevillista, según una información adelantada este lunes por la emisora Sky Sports y que ha confirmado Efe, para paliar las posibles bajas de Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona, cuyos traspasos al Nápoles y al Nottnigham Forest, respectivamente, se negocian desde hace días.

El futbolista nacido en Glasgow se formó en las divisiones inferiores del Rangers, con cuyo primer equipo debutó en 2020 y fue traspasado en enero de 2022 al Everton, equipo con el que ha disputado 59 partidos oficiales, en los que ha repartido tres asistencias.