El Sevilla traspasa a Stanis Idumbo

El Sevilla y el Monaco han acordado este jueves el traspaso del extremo belga Stanis Idumbo, que viaja en estos momentos hacia el Principado para someterse al preceptivo reconocimiento médico y por quien la entidad monegasca pagará alrededor de 10 millones de euros. Fuentes de la operación han informado a EFE de que la cantidad podría incrementar en función de objetivos colectivos e individuales y que el Ajax neerlandés, club de procedencia de Stanis Idumbo, cobrará el quince por ciento de la plusvalía.

Stanis Idumbo Muzambo, de 20 años, es un extremo diestro de origen congoleño y nacido en Francia, aunque es internacional sub-21 con Bélgica, ya que se formó en las canteras del Círculo Brujas y del Gante antes de fichar por el equipo juvenil del Ajax.

En enero de 2024, Idumbo fichó por el Sevilla para militar en el filial y debutó hace justo un año, el 1 de septiembre, con el primer equipo, con el que ha disputado dieciocho encuentros oficiales en los que ha anotado un gol y ha dispensado tres asistencias.