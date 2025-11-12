El ‘simpa’ de Mourinho: Desvelan la cifra de la factura que dejó sin pagar en Estambul

José Mourinho aceptó poner rumbo a Estambul a cambio de un importante salario. Y es que el Fenerbahçe logró que aceptase tomar las riendas de su banquillo a cambio de 10,5 millones por cada una de las dos temporadas que firmó. Sin embargo, la aventura de José Mourinho en Turquía terminó antes del imprevisto, lo que no privó de cobrar un importante finiquito de 15 millones por ser despedido. Aún así, el que fuera entrenador del Real Madrid se marchó de Estambul haciendo un “simpa”, es decir, dejando una factura sin pagar cuya cifra ascendía a 750.000 euros.

Dicha factura, de la que se han hecho eco varios medios turcos, corresponde al hotel de cinco estrellas Four Seasons, donde residió entre julio de 2024 y agosto de 2025. Si bien, la cifra de la factura de José Mourinho, 750.000 euros, por 15 meses, parece algo elevada, el Daily Mail achaca una parte del total a los particulares hábitos alimenticios del técnico de 62 años, cuya dieta, en sus primera semanas en Estambul se limitó a sopa de pollo, una pizza margarita, helado y agua con gas en casi todas sus comidas.

Las facturas en hoteles de Mourinho

Lo que no aclaran los medios que se han hecho eco de la noticia es si debía hacer frente a la factura José Mourinho y el Fenerbahçe; sí, la preferencia del luso por residir en hoteles cuando trabaja lejos de su familia. Y es que en Manchester, cuando dirigió al United, pasó 895 noches en The Lowry Hotel, una estancia que tuvo un coste que rondó los 609.000 euros.