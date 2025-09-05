Sorloth se sincera: "Muchos clubes se interesaron por mí"

Aunque Alexander Sorloth marcó 24 goles en 50 partidos con el Atlético de Madrid, club al que llegó tras su paso por el Villarreal el pasado verano, se ha dicho que quería abandonar el conjunto rojiblanco molesto con sus reiteradas suplencias. Sobre ello ha hablado el delantero de 29 años.

“Muchos clubes se interesaron por mí. Siempre he tenido claro que quiero seguir en el Atleti. Los rumores me sorprendieron mucho. No estoy descontento. Es algo con lo que tienes que vivir como jugador. Se escribieron cosas que no son ciertas”, dijo Alexander Sorloth en NRK.

“Me alegra jugar en uno de los clubes más grandes y mejores del mundo. Lo estamos pasando mal en este comienzo de temporada, pero confiamos en revertir la situación”, añadió.

Las 35 suplencias de Sorloth con el Atlético de Madrid

La nueva competencia, con Álex Baena como segundo punta, relegó de nuevo a Alexander Sorloth a una suplencia prácticamente habitual en el Atlético de Madrid, 35 veces reserva en sus 58 partidos disponible desde su llegada al club, con 25 goles, sólo 23 titularidades y un 45,8 por ciento de los minutos disputados como rojiblanco.

Aparente titular para el inicio de Liga en la primera idea en el amistoso ante el Oporto, el atacante noruego perdió ese rol en los dos siguientes encuentros de preparación, cuando pasó al conjunto suplente, confirmado en la primera jornada ante el Espanyol en el RCDE Stadium: entró en el minuto 82, como el último recurso de Diego Simeone para reponer ofensivamente al equipo, tras la remontada sufrida instantes antes.

Unos meses después de eclosión goleadora, está en el mismo sitio del pasado ejercicio, en una suplencia que se contrapone a sus números: Alexander Sorloth fue el segundo máximo goleador de la temporada pasada en el Atlético de Madrid entre todos los torneos, sólo superado por los 29 goles de Julián Alvarez, y el mejor en concreto en LaLiga, con 20 aciertos.

Sorloth es el goleador más efectivo en las 5 grandes ligas europeas en 2024-25

De hecho, su media de un gol cada 78 minutos en esa competición lo elevaron incluso como el ariete más efectivo en ese sentido de las cinco grandes ligas europeas entre los delanteros que marcaron al menos ocho dianas durante el curso pasado.

Ni Patrick Schick (80,1 minutos), con el Bayer Leverkusen; ni Ousmane Dembele (82,7), con el París Saint Germain; ni Harry Kane, con un gol cada 92 minutos en la Bundesliga con el Bayern Múnich; ni Kylian Mbappé, con uno cada 95,8 minutos con el Real Madrid en su primer año en LaLiga, promediaron la marca de Alexander Sorloth, que, además, concentró 19 de sus 20 goles en las 26 jornadas finales de la competición.

En total, el atacante noruego marcó 20 goles en LaLiga. Sólo lo superaron Kylian Mbappé (31), con el Real Madrid; Robert Lewandowski (27), con el Barcelona, y Ante Budimir (21), con Osasuna.

Y, sin embargo, no alcanzó la titularidad constante en el esquema de Simeone desde los primeros pasos de la campaña, recién fichado del Villarreal para ser el ‘9’ de referencia en el equipo.

Tres titularidades seguidas, su tramo más largo en el Atlético

Su secuencia más larga en el once inicial del conjunto rojiblanco es de tres encuentros. Sólo ocurrió dos veces: en los tres duelos del 22 al 29 de septiembre, con empates ante el Rayo Vallecano y el Real Madrid, ambos a uno, y con un triunfo por 0-1 ante el Celta, y en los otros tres, más recientes, del 10 al 18 de mayo, con victorias ante Betis (4-1) y Real Sociedad (4-0), con cuatro goles suyos, y la derrota ante Osasuna en El Sadar por 2-0.

En su recorrido hasta ahora en el Atlético de Madrid en competición oficial, Alexander Sorloth ha sido suplente en 35 de los 57 partidos disponible para Simeone, de los que jugó en total 54 choques (en tres no salió al campo, contra el PSG, ante el Villarreal y contra Osasuna, este último recién restablecido de una lesión).

En el último tramo aumentó sus presencias en la alineación inicial, una vez que empezó en el esquema de Simeone en cinco de los últimos ocho duelos y en siete de once, entre la última fase de LaLiga pasada (3 de 4 y 5 de 7), el Mundial de Clubes (2 de 3) y el inicio del actual campeonato, en el que comenzó en el banquillo ante el Espanyol. Pero, desde la perspectiva contraria, también ha sido suplente en tres de los últimos cinco choques.

14 goles como suplente y 11 como titular

De sus 25 goles con el Atlético de Madrid, ocho en las últimas cuatro jornadas, diez fueron como titular (cuatro concentrados en un partido ante la Real Sociedad) y catorce como suplente.

Nadie marcó más tantos entre los clubes de las grandes ligas europeas desde el banquillo como el ariete noruego en la pasada campaña.

Los repartió en 17 partidos distintos, con 12 victorias, tres empates y dos derrotas del equipo madrileño.

Sus goles, a la vez, fueron indispensables en cinco triunfos y dos igualadas del grupo de Diego Simeone durante la pasada campaña.

Siete fueron con la derecha, catorce con la izquierda y tres con la cabeza del delantero de 195 centímetros.

Aún es suplente en el once tipo, aunque antes lo fue mucho más. Por ejemplo, entre el 6 de noviembre de 2024, cuando ni siquiera entró al campo en la Liga de Campeones ante el PSG en el Parque de los Príncipes, y el 14 de abril de 2025, cuando fue suplente ante el Valladolid, nada más fue titular en seis de los 29 choques disputados, en los que anotó 12 goles.