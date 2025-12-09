El sorprendente equipo español al que Raúl González se ha ofrecido a entrenar

Raúl González Blanco, sin equipo desde que el pasado verano dejase el Real Madrid Castilla, se ha ofrecido para entrenar al Leganés, donde Igor Oca ha asumido las riendas de su banquillo de manera interina tras la destitución de Paco López.

Si bien tras su salida del Real Madrid se esperaba que Raúl González buscase una oportunidad para entrenar en Primera División o en la Bundesliga, donde tiene un gran cartel, el técnico madrileño vería con buenos ojos seguir su carrera como entrenador sin moverse de la capital de España. Por ello se habría ofrecido al Leganés, según la Cadena SER, un equipo que, pese a estar solo un punto por encima de los puestos de descenso, está llamado a luchar por el descenso. Con ese objetivo, y en busca de un revulsivo, ha prescindido de los servicios de Paco López y podría apostar por Raúl González Blanco como relevo.

Raúl González podría ser el revulsivo que necesita el Leganés

Y es que se antoja complicado que Igor Oca siga al frente de su banquillo después de que el Leganés no pasara del empate frente al Córdoba. Y fue gracias a que Jacobo González falló un penalti para el equipo visitante en el minuto 87.

No obstante, ni se esperaba, ni hubo, una revolución en el equipo de casa tras la destitución de Paco López como consecuencia de la eliminación copera ante el Albacete. Igor Oca tocó lo justo, básicamente aquello a lo que le obligaron los cambios, y para sorpresa de nadie se vio al mismo Leganés con más miedo que descaro.