El sorprendente equipo español al que ha sido ofrecido Falcao

Radamel Falcao, el que fuera delantero del Atlético de Madrid, que regresó a España de la mano del Rayo Vallecano, podría volver a sus 39 años de la mano del Real Murcia, equipo al que ha sido ofrecido. Lo ha hecho tras haber puesto punto y final a su etapa en Millonarios, donde anotó 6 goles en 13 partidos.

Radamel Falcao, que antes de recalar en Millonarios militó en el Rayo Vallecano, estaría dispuesto a bajar dos categorías con tal de regresar a España. Así lo demuestra que, según ORM deportes, se haya ofrecido al Real Murcia, equipo que juega en Primera Federación. Así pues, el conjunto murciano deberá valorar si ficha o no a Radamel Falcao. Y es que, pese a que se haría con el colombiano a coste cero, deberá acometer la operación sin que su salario descuadre mucho sus cuentas.

Fue Falcao el que decidió no seguir en Millonarios

Cabe señalar que ha sido Radamel Falcao el que decidió no seguir en Millonarios. “Radamel Falcao García ha decidido no continuar siendo jugador del club. La ilusión de todos y el sueño del 'Tigre' se cumplió. Gracias, Radamel, por vestir nuestros colores y por entregar todo por nuestro escudo”, expresaba semanas atrás el conjunto bogotano en un comunicado.

El club agregó: “Gracias por permitir que nuestra historia tenga otro capítulo de gloria donde la leyenda más grande del fútbol colombiano fue parte de nuestra institución. ¡Radamel 'El Tigre' Falcao fue, es y seguirá siendo nuestro embajador”.

En su paso por el equipo bogotano, Radamel Falcao disputó 28 partidos, en los que anotó once goles y tuvo un rendimiento destacado en los cuadrangulares semifinales del Torneo Apertura de 2025, en los que anotó cuatro veces en seis juegos pero no logró llevar a su equipo a la final.

“Los sueños se cumplen y logré cumplir el mío, el sueño que tuve de niño se materializó y pude vestir estos colores. Hoy solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes, por su apoyo, su respaldo y por estar ahí cada fecha”, expresó el delantero, que ahora podría fichar por el Real Murcia, en Instagram.

Allí añadió: “Mientras pude dejé la vida, el alma y corazón en cada partido, cada jugada, cada minuto... Y eso es lo que me llevo, también me llevo cada palabra de aliento, cada cántico de la tribuna y estos colores tatuados en mi alma”.