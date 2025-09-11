El sorprendente equipo que ha fichado a Asier Illarramendi

Asier Illarramendi, que llevaba un año sin equipo tras su paso por el Dallas de la MSL, ha encontrado acomodo en Hong Kong de la mano del Kitchee SC. El vitoriano Iñigo Calderón, entrenador del conjunto asiático, ha tenido a bien ofrecer acomodo al centrocampista de 35 años, que en LaLiga EA Sports jugó en la Real Sociedad y en el Real Madrid.

Asier Illarramendi, formado en las categorías inferiores de la Real Sociedad, debutó en Primera con el equipo donostiarra en 2010, siendo traspasado al Real Madrid en 2013 a cambio de 32 millones de euros. Sin embargo, el centrocampista, que estaba llamado a ser el relevo de Xabi Alonso en el conjunto blanco, sólo permaneció dos campañas en el cuadro merengue, volviendo a la Real Sociedad en 2015 por 15 millones de euros.

Asier Illarramendi ha firmado una campaña con el Kitchee SC

Tras acabar su vinculación con el club txuri-urdin en 2023, Asier Illarramendi puso rumbo a Estados Unidos de la mano del Dallas, donde jugó dos temporadas en las que disputó 42 partidos y anotó 2 goles y repartió 8 asistencias. Pese a ello, el vasco ha estado un año a la espera de una oferta que le sedujera, y la que le ha seducido le ha llegado desde Hong Kong y de la mano del Kitchee SC, equipo en el que portará el dorsal número 5 y con el que se ha comprometido por una campaña. Durante este tiempo, Asier Illarramendi se ha entrenado por su cuenta para no perder el tono físico.