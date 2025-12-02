El sorprendente equipo al que se ha ofrecido Sergio Ramos

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, Sergio Ramos tiene un plan para apurar sus opciones de estar en el próximo Mundial, y ese plan pasa por no renovar con Rayados de Monterrey, equipo con el que termina contrato el próximo 31 de diciembre, para poder regresar a Europa. Con ese objetivo, el central de 39 años se ha ofrecido al Milan, donde volvería a coincidir con Luka Modric. Y precisamente, satisfecho con el rendimiento mostrado por el centrocampista de 40 años, fichar a Sergio Ramos podría ser una baza para que el croata siga la próxima temporada.

Según Tuttosport, el que fuera central del Real Madrid, del PSG y del Sevilla, se ha ofrecido a través de algunos intermediarios al Milan y las negociaciones para su fichaje ya están en marcha. No obstante, Thiago Silva, que ya jugó en el equipo italiano, se ha ofrecido a sus 41 años para volver si es que el club rossonero está buscando a un futbolista en su demarcación, que es en la que juega Sergio Ramos.

¿Cambiará Sergio Ramos Rayados de Monterrey por el Milan?

Por su parte Doménec Torrent, entrenador de Rayados de Monterrey. No ha descartado que Sergio Ramos vaya a seguir en el conjunto mexicano. “Ahora no toca hablar de todo eso. Debemos esperar a que termine el torneo. Él está muy concentrado en ganar este campeonato, igual que nosotros, lo vimos hoy con la actuación que tuvo, ahora me ocupa el rival que nos vendrá en la semifinal. Todas son especulaciones. Nadie sabe qué va a pasar, ni yo sé que sucederá conmigo”, comentó al ser preguntado por la continuidad del español.