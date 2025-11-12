El Sporting de Portugal prepara 30 millones para fichar a un delantero español

El Deportivo de la Coruña, que ya logró retener a Yeremay Hernández en sus filas el pasado mes de enero, cuando el Como de Cesc Fábregas se planteó pagar 30 millones de euros por él, hizo lo más difícil todavía, retenerle el pasado verano. Sin embargo, de cara a la próxima ventana de transferencias, es el Sporting de Portugal el que amenaza la continuidad del delantero de 22 años en el conjunto gallego.

El diario Record ha llevado a Yeremay Hernández a su portada impresa de este miércoles hablando de él como el gran objetivo del Sporting de Portugal en el mercado invernal. Para ello prepara una oferta de 25 millones de euros más otros 5 en variables, aunque el Deportivo de la Coruña podría remitirse a su cláusula de rescisión, que es de 40, evitando así quedarse sin él a mitad de una temporada en la que está peleando por ascender a Primera División.

El club herculino llegó a un acuerdo el pasado 16 de junio con Yeremay Hernández para ampliar su contrato hasta 2030 con opción de extenderlo por tres campañas más. Ahora, gracias a este movimiento, y a los cuatro goles y dos asistencias que ha registrado en estas 13 primeras jornadas, el Deportivo de la Coruña es segundo en la categoría de plata a 2 puntos del Racing de Santander, que es el líder.

Pese al interés del Sporting de Portugal, Yeremay sueña con jugar en el Barcelona o en el Real Madrid

Preguntado hace unas horas en El Larguero por su decisión de renovar con el Deportivo, Yeremay Hernández dijo: “Tuve ofertas de varios equipos y decidí quedarme en el Depor porque para mí era lo mejor. Tengo el sueño y el objetivo de ascender a Primera y ayudar al equipo que me ayudó a mí a llegar al fútbol profesional. Son decisiones que se toman… Y yo elegí al Depor”.

Además, pese al interés del Sporting de Portugal en su fichaje, confesó que le gustaría jugar en el Barcelona o en el Real Madrid. “A mí me gusta mucho la liga española, nuestra liga. Me gustan los equipos grandes, el Barça o el Madrid, son equipos top y me encantaría, sería un sueño algún día poder jugar en alguno de esos dos equipos. Pero por ahora el sueño que tengo es jugar con el Depor”, aseguró.