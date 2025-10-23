El sueldo de Rafa Benítez en el Panathinaikos que le convertirá en el entrenador mejor pagado de la historia del fútbol griego

El técnico español Rafa Benítez viajó este jueves a Atenas, en un vuelo procedente de Madrid, para firmar un contrato con el Panathinaikos, que lo presentará como nuevo entrenador del equipo oficialmente este sábado, informó la prensa deportiva griega. Si bien hasta ahora no hay ninguna confirmación oficial del club ateniense, se espera que el técnico madrileño de 65 años, que ha entrenado equipos como Real Madrid, Liverpool, Nápoles o Inter de Milán, se ponga manos a la obra de inmediato y trabaje ya este viernes con los futbolistas del equipo, afirma el portal sport-fm.gr.

El sábado será presentado oficialmente en un acto en el centro de entrenamiento del club en la localidad de Koropí, a las afueras de Atenas, según la misma fuente.

Rafa Benítez se convertirá en el Panathinaikos en el entrenador mejor pagado de la historia del fútbol griego

La prensa deportiva griega ya había avanzado hace una semana que Rafa Benítez había alcanzado a un acuerdo con la dirección del Panathinaikos para firmar un contrato de dos años y medio por 3,6 millones de euros por temporada, lo que, de acuerdo con el portal filathlos.gr, lo convertiría en el entrenador mejor pagado de la historia del fútbol griego.

Rafa Benítez llegó a la capital griega acompañado de su equipo técnico, que recibiría un salario conjunto de unos 600.000 euros anuales, según la misma fuente.

La dirección del Panathinaikos todavía no se ha pronunciado de forma oficial, aunque se espera que pronto se anuncie la hora exacta de la presentación de Rafa Benítez este sábado.

Rafa Benítez se sentaría por primera vez en el banquillo del club este domingo, en el partido del Panathinaikos en casa contra Asteras AKTOR de la jornada 8 de la Superliga griega.

Como nuevo entrenador de los 'verdes', se enfrentará al reto de levantar al equipo, que durante esta temporada registra pobres resultados tanto en la Superliga griega como en la Liga Europa.

El Panathinaikos, uno de los equipos históricos de Grecia, se encuentra actualmente en el séptimo puesto de la liga, tras lograr en los primeros seis partidos tan solo dos victorias.

Tras los dos primeros partidos de la liga, en los que registró un empate y una derrota, el entonces técnico del Panathinaikos, el portugués Rui Vitória, fue despedido, tan solo once meses después de sustituir al anterior entrenador, el uruguayo Diego Alonso.

Aunque en la Liga Europa los 'verdes' ganaron como visitantes al Young Boys suizo (1-4), en el siguiente duelo con el Go Ahead Eagles neerlandés fracasaron en casa (1-2).

Rafa Benítez ha ganado una Liga de Campeones con el Liverpool inglés en 2005, una Copa de la UEFA con el Valencia en 2004 y una Liga Europa como entrenador del Chelsea inglés en 2013.

El Panathinaikos tiene en su palmarés 20 títulos de liga (el último el de la temporada 2009-2010) y 20 Copas de Grecia (la última la de la campaña 2023-2024).