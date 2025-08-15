Sueña con estar en el Mundial con España tras haber dejado el Atlético este verano

Rodrigo Riquelme, que este verano ha dejado el Atlético de Madrid, no considera un paso atrás su salida del conjunto rojiblanco. El centrocampista de 25 años afirma que su fichaje por el Betis es signo de crecimiento y confía en tener el suficiente protagonismo en el equipo andaluz como para poder estar con España en el próximo Mundial.

Sobre su cambio de equipo, Rodrigo Riquelme declaró en una entrevista para el diario AS: “Creo que es un signo de crecimiento, que soy un futbolista joven y que voy a seguir dando pasos hacia adelante. El Betis lleva varios años seguidos jugando en Europa y eso no es casualidad”.

A su vez, sobre la posibilidad de estar con España en el próximo Mundial, declaró: “Lo importante es que lo hagamos bien con el Betis y, si el seleccionador lo decide, estar en esa cita. Quiero, sueño, con ir al Mundial, claro. Además conozco bien a Luis de la Fuente. Tuve la suerte de que me llamara para la Sub-21 y además dos veces para la Absoluta”.

Rodrigo Riquelme, su llegada al Betis y la lesión de Isco

Respecto a su llegada al Betis, Rodrigo Riquelme dijo: “Me han recibido genial. Este es un club con mucha unión, muy familiar, y eso me ha sorprendido. Me estoy encontrando muy a gusto estas primeras semanas aquí”.

El canterano del Atlético de Madrid aprovechó la ocasión para lamentar la lesión de Isco Alarcón: “No puedo ocultar que es un mazazo para nosotros, por la importancia que tiene como estrella que es del Betis y también porque es nuestro capitán. Ojalá se recupere lo antes posible, porque será muy bueno para el equipo”.

“Me encanta jugar junto a él, y es verdad que cae hacia esa banda porque por su perfil futbolístico siempre ocurre así. Nos entendemos muy bien dentro y fuera del campo”, añadió sobre el ex del Real Madrid.