La tajante respuesta de un futbolista del Villarreal al ser preguntado por la Selección: “No me pasa por la cabeza”

Santi Comesaña está atravesando un momento dulce en su carrera. Titular indiscutible para Marcelino García Toral, está disputando la Champions League con el Villarreal. Es por ello por lo que ha sido cuestionado por la posibilidad de que Luis de la Fuente le convoque con la Selección, algo que no pasa por la cabeza del centrocampista del centrocampista de 29 años dado que nunca ha ido ni con la Sub-17, ni con la Sub-18… ¡ni con la selección gallega!

Preguntado en una entrevista por la posibilidad de que sea convocado con la Selección, Santi Comesaña respondió: “No me pasa por la cabeza eso de que si marco goles y se lesiona no sé quien, pueden pensar en mí. En el vestuario alguno me dice que estoy para ir, pero no. Nunca he ido a la Selección. No he ido a la Sub-17, ni Sub-18, ni a la selección gallega de mi edad, ni nada de eso. Entonces no es algo que tenga en mi cabeza porque nunca me ha pasado. Si algún día llega, pues genial, pero si no llega, genial también. Así que no pasa nada. Además, la Selección ahora mismo está como un tiro. Haga lo que haga el seleccionador, está bien hecho”.

Los registros que podrían llevar a Santi Comesaña a la Selección

A favor de su posible convocatoria con la Selección jugarían los 17 partidos que ha disputado en el presente curso. En ellos ha anotado 3 goles y repartido 2 asistencias. “Me llevo sintiendo bien toda la temporada. No es cosa de los últimos partidos. Me siento bien, me encuentro bastante cómodo. Los goles y las asistencias llaman más la atención. Para mí eso no es lo realmente importante, aunque los números están muy bien”, comentó al respecto Santi Comesaña.