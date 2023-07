Taty Castellanos tiene nuevo equipo

El futbolista argentino Valentín Taty Castellanos, de 24 años, se ha convertido este viernes en nuevo delantero de la Lazio, procedente del New York City, aunque disputó la temporada pasada cedido en el Girona (igualmente parte del City Football Group).

El club romano ha confirmado en su página web la adquisición definitiva de "los derechos del contrato deportivo" de Taty Castellanos en la MLS. Su fichaje ha cristalizado por "una tarifa de transferencia récord del club y una de las más altas en la historia de la Major League Soccer", ha destacado el New York City en otra nota de prensa. Aunque la entidad neoyorquina no ha desvelado la cantidad del fichaje, el New York City sí que ha señalado que recibirá un porcentaje de venta si Taty Castellanos es traspasado en el futuro a otro club.

El ariete argentino llegó al Girona en julio de 2022, donde marcó 14 goles y dio una asistencia en 37 partidos. "La época de Castellanos será más recordada por sus increíbles cuatro goles contra el Real Madrid en un partido de LaLiga, convirtiéndose en el primer jugador en marcar cuatro tantos contra el Real Madrid en un solo partido de Liga en más de 75 años", ha subrayado el texto de prensa.

"Taty es una leyenda aquí y será especialmente recordado por sus hazañas en 2021, ganando la Bota de Oro y ayudando al club a ganar su primera Copa MLS. Todos le deseamos a Taty lo mejor y estamos emocionados de seguir su viaje en Italia", ha comentado el director deportivo del New York City, David Lee.