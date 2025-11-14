El equipo por el que ha fichado Corona tras su salida del Valencia

El toledano Miguel Ángel Corona, que hasta este jueves era director deportivo del Valencia, será a partir de ahora director técnico y jefe del departamento de fútbol del Panathinaikos, según desveló el propio club griego, cuyo primer entrenador es el también español Rafa Benítez.

El anuncio se ha hecho oficial apenas unas horas después del anuncio de su salida del Valencia en la noche del jueves, después de que ambas partes llegaran a un pacto de mutuo acuerdo.

Miguel Ángel Corona, que comenzó su carrera futbolística en las academias del Real Madrid y continuó en Zaragoza, Poli Ejido, Albacete, Almería, con un paso de un año por Australia en el Brisbane.

Tras acabar su carrera como jugador, pasó a la secretaría técnica del Almería, club del que llegó a ser director deportivo. En enero de 2020 llegó al Valencia y en los últimos cinco años ha estado en la entidad de Mestalla.

El conjunto che anunció el jueves por la noche la "finalización de su relación contractual con Miguel Ángel Corona" y le agradeció "su compromiso" durante el tiempo que estuvo en el club.

El fichaje de Corona por el Panathinaikos

El fichaje de Miguel Ángel Corona por el Panathinaikos ha llegado en un momento en el que el consejero de fútbol del club, Ron Gourlay, estudia un cambio en la estructura del mismo para mejorar su posición en el mercado de fichajes, con la idea de ser más efectivos. Esta coincidencia ha facilitado el fin de la relación entre ambas partes.

Miguel Ángel Corona llegó al Valencia en enero de 2020 tras haber sido director deportivo del Almería, club en el que había desarrollado la gran parte de su carrera como jugador. Lo hizo como 'jefe del área de scouting' que creo César Sánchez tras ser nombrado él director deportivo. Después fue director técnico y, finalmente, director deportivo del club.