El terremoto en los banquillos que podría llevar a Mourinho a la Premier

Aunque José Mourinho tiene contrato con el Fenerbahçe, será tentado para volver a la Premier League. Su compatriota Nuno Espirito Santo tiene contadas sus horas como entrenador del Nottingham Forest, que piensa en él como recambio.

El propio Nuno Espirito Santo confirmó que existe un problema con el dueño del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, y que su relación ha cambiado esta temporada. "Siempre he tenido una buena relación el dueño y la temporada pasada hablábamos a diario y éramos muy, muy, muy cercanos", dijo este viernes el que fuera entrenador del Valencia, que ha criticado recientemente la política de fichajes del club y la falta de refuerzos en determinadas posiciones de cara a competir en la Europa League la temporada pasada.

Esto ha desatado los rumores sobre una posible ruptura con Evangelos Marinakis y el peligro que corre su puesto como técnico del Nottingham Forest. También que, según The Sun, suene José Mourinho como recambio.

Mourinho y las bajas a las que el Nottingham Forest debe sobreponerse

Este verano, el Nottingham Forest ha perdido a jugadores importantes como Anthony Elanga, vendido por 63 millones al Newcastle United, y Danilo, que se ha marchado por 23 millones al Botafogo, pero, de cara a competir en Europa, han invertido 175 millones en futbolistas como Omari Hutchinson, Dan Ndoye, Arnaud Kaliemuendo, James McAtee e Igor Jesus. Además, ha renovado a su mejor futbolista, Morgan Gibbs-White, espantando el interés de Tottenham Hotspur y Newcastle.