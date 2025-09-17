La traición de Mourinho: El equipo por el que está cerca de firmar

Sin equipo tras ser despedido por el Fenerbahçe, José Mourinho podría encontrar acomodo días después en Portugal tal y como era su intención. Pese a que el técnico portugués conquistó la Champions con el Oporto, club al que dirigió en tres temporadas, ahora es el favorito para tomar las riendas del Benfica, que ha destituido a Bruno Lage tras la derrota de anoche en casa contra el Qarabag, de Azerbayán, por 2-3 y empatar frente al Santa Clara en la última jornada de liga.

Si bien habrá aficionados del Oporto que consideren una traición que José Mourinho se haga cargo del eterno rival, cabe señalar que el luso comenzó su carrera en los banquillos de la mano del Benfica, equipo al que dirigió en nueve jornadas tras la salida de Jupp Heynckes.

¿Será Mourinho el sustituto de Bruno Lage en el Benfica?

En lo que respecta a Bruno Lage, técnico al que relevaría José Mourinho, el presidente del Benfica, Rui Costa, compareció la pasada madrugada ante la prensa en el Estádio da Luz para anunciar su marcha. “Quiero comunicar a todos los benfiquistas que acabamos de llegar a un acuerdo con Bruno Lage, que deja de ser entrenador del Benfica hoy”, señaló.

“Agradecer a Bruno todo lo que intentó hacer, todo lo que hizo por el Benfica, todo el esfuerzo que tuvo a lo largo de este año que representó a nuestro club, pero desafortunadamente ha llegado el momento, entendemos que era el momento de cambiar”, añadió.

Rui Costa no dio pistas sobre quién será el sustituto de Lage en el banquillo y se limitó a decir que próximo sábado en el encuentro contra el AVS SAD el Benfica dispondrá de nuevo entrenador. Así pues, el fichaje de José Mourinho podría ser inminente.