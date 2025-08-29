Tuchel explica por qué no ha convocado a Trent Alexander-Arnold con Inglaterra

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, explicó que es un gran fan de Trent Alexander-Arnold, pero que ha preferido optar por Reece James y Tino Livramento para esta convocatoria. El futbolista del Real Madrid se ha quedado fuera de la lista contra Andorra y Serbia y solo ha jugado 23 minutos con Inglaterra desde octubre de 2024, mayoritariamente por las lesiones.

"No hay dudas de que soy un gran fan de Trent, por su talento y por su personalidad, pero para esta convocatoria he optado por Reece (James) y Tino (Livramento). Es un gran jugador que siempre va a estar entre las opciones para venir. Sé que quería venir, lo que es muy importante. He optado por otros solo por competición", dijo Tuchel este viernes en rueda de prensa.

Inglaterra se enfrentará a Andorra en Villa Park el 6 de septiembre y a Serbia en Belgrado tres días después. Los ingleses son líderes destacados de su grupo con cuatro puntos de ventaja tras ganar sus tres primeros encuentros de esta fase clasificatoria al Mundial de 2026.