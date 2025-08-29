Tuchel pide disculpas a Jude Bellingham por las polémicas palabras de su madre sobre su comportamiento

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, se ha disculpado este viernes con el centrocmapista inglés del Real Madrid Jude Bellingham y ha dicho que "no había intenciones ocultas" cuando comentó que su madre describía algunas de sus en el campo como "repulsivas", y asumió su "responsabilidad".

"Utilicé esta palabra sin querer. No tenía ninguna intención, no había ningún mensaje, no había ninguna intención oculta. Entiendo perfectamente que es mi responsabilidad haber creado estos titulares. Lo siento por el disgusto y por los titulares que he creado. Tengo suficiente experiencia, debería haberlo sabido y haberlo hecho mejor", comentó el seleccionador inglés en la rueda de prensa posterior a dar la lista de convocados para los partidos de clasificación del Mundial 2026 ante Andorra y Serbia.

El seleccionador inglés señaló que hizo esas declaraciones en su "segunda lengua" y la mañana siguiente de una derrota y "sin dormir mucho". "Lo hice en una entrevista en directo y utilicé la palabra equivocada. Es mi responsabilidad. Usé la palabra equivocada. No quería usar esa palabra. La utilicé. Me puse en contacto con él enseguida, por supuesto. Bellingham se centra ahora en su rehabilitación", añadió.

Thomas Tuchel declaró en una entrevista al día siguiente de la derrota por 3-1 en el amistoso de junio contra Senegal que le encantaba la "actitud" de Bellingham, pero reveló que su madre consideraba "repulsivas" algunas de las acciones del centrocampista sobre el terreno de juego. Los comentarios del técnico alemán causaron polémica y el seleccionador inglés se ha disculpado con la estrella del Real Madrid, ausente de la convocatoria para los partidos de clasificación mundialista de septiembre contra Andorra y Serbia tras una operación en el hombro.