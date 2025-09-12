La última oferta que ha recibido Oriol Romeu

Cerrado el mercado en Arabia Saudí, donde el Al-Shabab de Imanol Alguacil había intentado su fichaje, un nuevo equipo se ha mostrado dispuesto a ofrecer acomodo a Oriol Romeu. El Konyaspor turco ha trasladado una oferta al centrocampista de 33 años, que recientemente rescindía contrato con el Barcelona.

Así lo ha asegurado Fanatik, por lo que Oriol Romeu deberá decidir su pone rumbo a Turquía o si se mantiene a la espera de una propuesta que para él sea más atractiva que la del Konyasport. En caso de querer continuar su carrera en España, el centrocampista deberá esperar al próximo mes de enero cuando se abra una nueva ventana de transferencias.

El Barcelona rescindía recientemente el contrato de Oriol Romeu

El Barcelona anunció días atrás oficialmente la rescisión contractual del centrocampista Oriol Romeu, que se concretó antes del cierre del mercado del pasado lunes, según aclaró el club catalán.

Oriol Romeu, que tenía contrato con el conjunto azulgrana hasta el 30 de junio de 2026 y actualmente se encuentra sin equipo, jugó a préstamo en el Girona la pasada temporada y no entraba en los planes del técnico, Hansi Flick.

En un breve comunicado, la entidad catalana agradeció "la profesionalidad, el compromiso y la dedicación" del centrocampista, al que deseó "mucha suerte y éxitos en el futuro".

Este movimiento ayudó al Barcelona a inscribir en LaLiga al defensa Gerard Martín, que ya entró en la convocatoria de la tercera jornada para enfrentarse al Rayo Vallecano tras haberse perdido los dos primeros partidos del campeonato.

Oriol Romeu, formado en las categorías inferiores del Barcelona, ponía punto final así a su segunda etapa como azulgrana, club al que regresó en verano de 2023 procedente del Girona, con el que despuntó una temporada antes (2022-2023).

Bajo las órdenes de Xavi Hernández en el curso 2023-2024, el rendimiento del futbolista de Ulldecona (Tarragona) fue decreciente. Su poco protagonismo y la llegada de Flick, que no contaba con él, le obligó a buscar una salida en forma de cesión a su anterior club.

En su segunda etapa en el Girona, Oriol Romeu jugó por debajo del nivel que demostró en el curso 2022-2023 en Montilivi y que le valió para regresar a su club de formación.

A lo largo de su carrera, el centrocampista catalán también ha pasado dos temporadas por el Chelsea, una por el Valencia, otra por el Stuttgart y siete más por el Southampton inglés.