El último descarte del Valencia se defiende: “Jamás he faltado el respeto ni he hablado mal de nuestro entrenador”

El futbolista del Valencia Sergi Canós aseguró mediante un comunicado que “jamás” ha faltado el respeto ni ha hablado mal del técnico Carlos Corberán, a raíz de unas recientes informaciones que le atribuían un comportamiento inadecuado en el vestuario.

“Nunca he filtrado nada del club. El vestuario es sagrado para mí. Me he comportado de una manera profesional en todas las situaciones por las que he pasado en estos dos años. He vivido momentos buenos y malos, y ambos los he afrontado con la misma entereza, honestidad y ética”, dijo el atacante de Nules (Castellón).

Sergi Canós, apartado por Carlos Corberán prácticamente toda la pretemporada, es el único jugador descartado por el entrenador valencianista que queda por salir después de las partidas de Cenk Ozcakar y Hugo Guiillamón. El futbolista no ha entrado en las convocatorias para los primeros partidos de Liga ni tampoco entrena con el equipo.

Pese a ello, aseguró que su comportamiento ha sido ejemplar: “Me entristece mucho que me adjudiquen comportamientos que no pueden estar más alejados de mis valores. Soy MUY valencianista y creo que una buena persona. Estoy muy tranquilo porque mis compañeros, todo el staff y mi gente saben quién soy”.

“Vine aquí en su día haciendo un gran esfuerzo y agradezco con todo mi corazón al valencianismo por acogerme. Acepto la crítica, pero no la mentira. Lo que habléis y le digáis a la gente, por lo menos, que sea verdad. No voy a permitir la mentira. Mi paso por el Valencia no ha sido el que todos esperábamos (me incluyo) pero creo que ya está bien de decir mentiras sobre mí”, explicó.